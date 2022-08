LPI-J: Kellereinbruch

Jena (ots) - Am Dienstag in den frühen Nachmittagsstunden ereignete sich in Jena in der Wiesenstraße Ecke Brückenstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei befuhr eine 49-jährige VW-Fahrerin die Wiesenstraße in Richtung Stadtzentrum. Auf Höhe der Brückenstraße kam ihr plötzlich ein 79-jähriger BMW-Fahrer aus Richtung Kunitz seitlich entgegen. Dieser hatte an der Kreuzung die Vorfahrt missachtet, so dass es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Die ...

