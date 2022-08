Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots)

Am Dienstag in den frühen Nachmittagsstunden ereignete sich in Jena in der Wiesenstraße Ecke Brückenstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei befuhr eine 49-jährige VW-Fahrerin die Wiesenstraße in Richtung Stadtzentrum. Auf Höhe der Brückenstraße kam ihr plötzlich ein 79-jähriger BMW-Fahrer aus Richtung Kunitz seitlich entgegen. Dieser hatte an der Kreuzung die Vorfahrt missachtet, so dass es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

