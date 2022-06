Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer verstirbt trotz Reanimation

Neustadt a.d.Orla (ots)

Am gestrigen Morgen, kurz nach 06:00 Uhr, verstarb tragischerweise ein Radfahrer in Neustadt an der Orla trotz sofortig eingeleiteter Reanimation. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 33-Jährige mit seinem E-Bike die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Triptiser Straße. Aus noch unbekannter Ursache kippte der Fahrer dann mitsamt des Rades um und wurde durch Passanten, welche sofortig Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten, gefunden. Der 33-Jährige verstarb trotz Reanimation. Die Auffindesituation deutete zunächst nicht auf ein vorangegangenes Unfallgeschehen hin, ein medizinischer Fall kann bis dato ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Dennoch laufen die Ermittlungen in alle Richtungen. Sowohl der Verstorbene als auch das genutzte E-Bike werden gegenwärtig auf weitere Hinweise zu dem tragischen Unglücksfall untersucht.

