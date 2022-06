Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Restalkohol unterwegs

Schalkau (ots)

Am heutigen Freitagmorgen gegen 10:15 Uhr wurde in Bachfeld ein 49-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte der Kontaktbereichsbeamte Alkohol in der Atemluft fest. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell