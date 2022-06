Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Allendorf/ Unterköditz (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 18:00 Uhr zwischen Allendorf und Unterköditz zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich Folgendes zugetragen: Eine 38-Jährige befuhr mit zwei weiteren Insassen die Landesstraße 1113 aus Allendorf kommend in Richtung Unterköditz. Rund 500 Meter vor Ortseingang Unterköditz geriet die Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte der PKW mit einer Schutzplanke, überschlug sich und landete schließlich in einem angrenzenden Bach auf dem Dach. Zwei Insassen, männlich und weiblich, im Alter von 38 und 32 Jahren, wurden teils schwer verletzt. Mit zwei Rettungshubschraubern wurden die schwer verletzten Frauen in Krankenhäuser geflogen, der 38-jährige Insasse wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Neben einem Abschleppunternehmen zum Zwecke der Sicherstellung des Unfallfahrzeuges war auch die Feuerwehr im Einsatz um u.a. mögliche, auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Rund 2,5 Stunden später wurde die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Gegen die Fahrzeugführerin besteht u.a. der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ob eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen zum Unfall beigetragen hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell