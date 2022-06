Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht: Warnbake beschädigt

Königsee (ots)

Zwischen dem zurückliegenden Mittwoch bis zum gestrigen Donnerstag (01.06.-02.06.2022) kam es im Bereich einer Baustelle in der Lindenstraße in Königsee zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Durch Zeugenhinweise wurde bekannt, dass es sich beim möglichen Unfallverursacher um einen LKW-Fahrer handeln könnte, welcher am Mittwochnachmittag bei der Durchfahrt der Baustelle in Fahrtrichtung Gartenstraße mit einer Warnbake kollidierte und sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. An der Verkehrseinrichtung entstand Sachschaden. Hinweise zum Unfallverursacher oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt die Saalfelder Polizei unter 03671-560 entgegen.

