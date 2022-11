LPI-NDH: Einbruch in Markt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein Wohn- und Geschäftshaus samt Stallung ist in der vergangenen Nacht in Heilbad Heiligenstadt vollständig niedergebrannt. Zu Schaden kamen weder Personen noch Tiere. Derzeit finden an dem Brandort noch Löscharbeiten statt. Erst nach Beendigung dieser kann die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache anstellen. Der Sachschaden wird auf über eine halbe Million Euro geschätzt. ...

