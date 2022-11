Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fleischerei von Einbrecher mehrfach heimgesucht

Mühlhausen (ots)

Eine Fleischerei wurde am vergangenen Wochenende gleich mehrfach von Einbrecher heimgesucht - erbeuten konnten sie nichts. Sonntagnachmittag wurde der Polizei in Mühlhausen mitgeteilt, dass durch Unbekannte versucht worden ist, in eine Fleischerei einzubrechen. An einer Seitentür konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Sonntagabend gab es eine erneute Meldung, dass sich jemand an einer Tür der selben Fleischerei zu schaffen macht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht aufgegriffen werden. Die Mühlhäuser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

