LPI-NDH: Brand eines Carports

Sondershausen (ots) - Mit einem gerichtlichen Beschluss führte die Kriminalpolizei Nordhausen in Sondershausen Durchsuchungen bei einem polizeilich bekannten 46-Jährigen durch. Am Montag konnten bei dem Mann große Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Es wurden mehr als 500 Gramm Marihuana-Pflanzen und etwa 170 Gramm Marihuana-Blüten sichergestellt. Da der 46-Jährige bereits mehrfach durch Verstöße gegen ...

mehr