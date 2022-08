Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schildermast bohrt sich durch Pkw-Fahrgastzelle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lüdenscheid (ots)

Ein Verkehrsschild hat sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der Schlittenbacher Straße durch die Fahrgastzelle eines Pkw gespießt.

Der von einer Querungshilfe für Fußgänger auf die Fahrbahn ragende Schildermast bohrte sich durch den Radkasten, durchstieß knapp über dem Lenkrad das Armaturen-Display, schrammte an Lenkrad und Kopf der 70-jährigen Fahrerin vorbei und drückte von innen das Dach hoch. Nach Angaben von Zeugen hatte das Schild ungefähr eine Woche lang auf dem Gehweg in der Nähe gelegen. Irgendjemand muss es dann auf die Querungshilfe getragen haben, von wo es ungefähr einen halben Meter auf die Fahrbahn ragte. Es fehlten nur Zentimeter und der Schildermast hätte den Kopf der Autofahrerin getroffen, die jedoch mit dem Schrecken davon kam. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise, wie das Straßenschild auf die Querungshilfe gekommen ist, unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell