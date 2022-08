POL-MK: Tablet aus VW Transporter entwendet

Hemer (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnachmittag, 17:45 Uhr und Mittwochabend, 22:05 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hönnetalstraße einzudringen. Die Wohnungsinhaberin stellte Kratzspuren und eine Beschädigung der Schlossverkleidung fest. In der Wohnung waren die Täter nicht. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl) ...

