Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch/Versuchter Einbruch in Werkstatt

Hemer (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnachmittag, 17:45 Uhr und Mittwochabend, 22:05 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hönnetalstraße einzudringen. Die Wohnungsinhaberin stellte Kratzspuren und eine Beschädigung der Schlossverkleidung fest. In der Wohnung waren die Täter nicht. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

An der Altenaer Straße hebelten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an mehreren Fenstern einer Kfz-Werkstatt. Sie versuchten auf diese Weise offenkundig Zutritt zu den Geschäftsräumen der Werkstatt zu erlangen. Die Täter scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Sie gelangten nicht ins Innere. (schl)

