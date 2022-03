Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: BMW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar einen BMW zerkratzte. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum im Parkhaus eines Einkaufsmarkts, nahe des Aufzugs. Der Täter beschädigte die gesamte Beifahrerseite sowie die Motorhaube des Autos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell