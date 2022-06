Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raub zum Nachteil eines 78jährigen Mannes Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am 10.06.2022 um ca. 13:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Medicon in der Carl-Borgward-Straße Neuwied ein Raub zum Nachteil eines 78-Jährigen. Dessen Äußerungen zufolge habe ihn eine ihm unbekannte weibliche Person nach Arbeit gefragt sowie ihm die Durchführung sexueller Dienstleistungen angeboten. Als er abgelehnt habe und in sein Fahrzeug steigen wollte, habe sie ihn körperlich bedrängt und letztlich mit beiden Händen am linken Arm gepackt. Der Geschädigte habe sich losreißen können, jedoch zunächst nicht bemerkt, dass seine Armbanduhr der Marke Rolex (Wert ca. 35.000EUR) bei der Rangelei von der weiblichen Person entwendet wurde. Diese sei in ein unweit entfernt geparktes Fahrzeug gestiegen, welches mit einem männlichen Fahrer besetzt gewesen sei. Im Anschluss habe sich das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf die B42 in Fahrtrichtung Linz entfernt. Kurze Zeit später habe der Geschädigte den Verlust seiner Uhr sowie eine Verletzung in Form eines blutigen Kratzers an der linken Hand bemerkt.

Der Geschädigte beschreibt die weibliche Person wie folgt:

- ca. 25 Jahre alt - ca. 1, 60m groß - Gewicht ca. 75 kg, kräftige Statur, dicklich - orange-rosa-schwarz gemustertes Kleid - braune Haare mit rötlich-gefärbten Strähnen, etwas über Schulterlänge - rosafarbener Lippenstift - angeblich Portugiesin - südosteuropäischer Phänotyp - rundes Gesicht

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen schwarzen Seat Ibiza handeln.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

