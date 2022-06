Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randaliert und geklaut

Straßenhaus (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12,06.2022 gegen 00:20 Uhr wurde eine 4-6 köpfige Personengruppe (Jugendliche) in der Niederhonnefelder Straße in Straßenhaus gemeldet. Diese hätten an mehreren Häusern "Sturm geklingelt" und würden mit Glasflaschen werfen. Außerdem sei es bereits zu einem Diebstahl gekommen. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, diese der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell