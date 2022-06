Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Neuwied - Berichtszeitraum 10.06.22 16.00 Uhr bis 12.06.22 09.00 Uhr

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im hiesigen Dienstgebiet insgesamt fünf Verkehrsunfälle, bei welchen Sachschäden in Höhe von ca. 9000 EUR entstanden. Bei einem Verkehrsunfall kam es zu Personenschäden, bei welchen ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer bei einer Kollision auf dem Gehweg leichte Verletzungen davontrugen.

Strafanzeigen

Am Freitagabend, dem 10.06.22 wurden hiesiger Dienststelle im Bereich NR Heimbach-Weis Streitigkeiten zwischen einem Fahrradfahrer und zwei zusammengehörenden PKW-Fahrern gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam es zu widersprüchlichen Angaben zum Tathergang. Die PKW-Fahrer fühlten sich durch den Fahrradfahrer genötigt, der wiederum sah in seinem Handeln kein Fehlverhalten. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden bei den beiden PKW-Fahrern (ein Ehepaar, jeweils unterwegs mit einem PKW) Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Aufgrund der im Rahmen eines Schnelltests festgestellten Werte von 0,55 Promille und 0,68 Promille wurde gegen beide Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen zur Strafanzeige wegen Nötigung dauern. Zeugen des Vorfalls im Bereich der Straße "Am Königsgericht" werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Am Morgen des 11.06.22, gegen 03:18 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle durch eine Anwohnerin im Innenstadtbereich (NR-Heddesdorf) eine junge männliche Person gemeldet, welche im Bereich der Heddesdorfer Straße Gullideckel aushebe. Der ihr unbekannte Mann mittleren Alters habe in osteuropäischer Sprache vor sich hingeredet und sei nach dem Ausheben des Gullideckels in Richtung Dierdorfer Straße geflüchtet. Selbiger konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr gesichtet werden. Die Polizei Neuwied bittet Zeugen des Vorfalls sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Am Samstagvormittag, dem 11.06.22, mussten die Beamten zu einem Zechbetrüger in die Neuwieder Innenstadt ausrücken. Dort wurde durch die Wirtin einer Kneipe in der Fußgängerzone ein Kunde gemeldet, welcher seine Rechnung nicht bezahlen wolle. Bei dem Eintreffen der Streife konnte der 85-Jährige Beschuldigte noch unweit der Kneipe angetroffen und zur Sache befragt werden. Dieser gab an, dass er nach Vorgabe seiner Betreuerin nur fünf Bier trinken dürfe. Als er ein sechstes Bier bestellten wollte, kam es zu verbalen Streitigkeiten mit der durch die Betreuerin eingeweihten Wirtin, weshalb der Beschuldigte aus Zorn die Kneipe ohne zu bezahlen verließ. Nach einem erzieherischen Gespräch bezahlte er die fünf getrunkenen Bier.

Am späten Nachmittag des 11.06.22, befuhren die Beamten im Rahmen der Streife die Augustastraße in Richtung Bahnhofstraße. Aufgrund zuvor festgestellten Verstoßes gegen das Durchfahrtsverbot, im Bereich der Taxistände am Bahnhof, sollte ein silberner 1er BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer versuchte sich noch durch zügiges Fahren einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch einige Meter weiter einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 20-jährige Neuwieder nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Auf die Fahrzeughalterin wird ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Zulassens bzw. Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zukommen.

Die Polizei Neuwied kündigt auch hier an, neben den allgemeinen verstärkten Verkehrskontrollen, in den kommenden Wochen auch zielgerichtet das Durchfahrtsverbot (Verkehrszeichen 250) im Bereich der Augustastraße (Verbindung zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Scharnhorststraße) zu kontrollieren und Verstöße konsequent zu ahnden.

In der Nacht zum 12.06.22 beabsichtigten Beamte der hiesigen Dienststelle gegen 00:20 Uhr, im Bereich der Aubachstraße in Neuwied, einen Kradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser entzog sich jedoch nach Einschaltens der Anhaltesignale ab der Aubachstraße in NR-Niederbieber bis hin zum Stadtteil NR-Oberbieber einer Kontrolle. Der Fahrer konnte letztlich, nach kurzer Verfolgungsfahrt ohne Gefährdung Dritter, in einer Sackgasse angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden bei dem 20-Jährigen Neuwieder Hinweise auf einen zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum konstatiert, welchen dieser auch eigenständig angab. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Beschuldigte zwecks Blutentnahme zur hiesigen Dienststelle sistiert. Aufgrund der Feststellungen wurde ein Strafverfahren nach §315d StGB eingeleitet und die Führerscheinstelle vorab über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Am Morgen des 12.06.22 kam es gegen 04:15 Uhr in einem Neuwieder Tanzlokal in der Heddesdorfer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Securitymitarbeiter. Der Beschuldigte Gast, ein 48-Jähriger Neuwieder, hatte nach Angaben des Geschädigten gegen die Hausordnung verstoßen und sollte deshalb die Lokalität verlassen. Offensichtlich war der Beschuldigte mit der Durchsetzung des Hausrechts nicht einverstanden, so dass er den Security Mitarbeiter mit Fäusten attackierte. Dieser konnte sich jedoch ohne weiteres strafbares Handeln wehren und den Beschuldigten vor die Lokalität bringen und bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Nach Beruhigung der Gemüter wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis erteilt, welchem er im Anschluss ohne Weiteres nachkam.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell