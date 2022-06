Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag, den 10.06.2022 wurde gegen Mittag am Martinus-Gymnasium ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Giant" aus einer dortigen Werkstatt entwendet. Auf Grund von Zeugenbeschreibungen steht ein männlicher, ca. 180cm großer Täter mit dunkelbraunen Haaren im Fokus der Ermittlungen. Zur Tatzeit soll er ein blaues Hemd und eine dunkle Jacke getragen haben. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell