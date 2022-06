Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsversuch in Wohnwagen

Dattenberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 12.06.2022 kam es Auf der Hürth in Dattenberg zu einem versuchten Einbruch in einen dort abgestellten Wohnwagen. Durch unbekannte Täter wurde zunächst unter brachialer Gewaltanwendung der Sicherungshebel der Fahrzeugtür aufgerissen. Anschließend versuchte man die Tür aufzuhebeln - der Versuch scheiterte jedoch. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: 02644-9430 erbeten.

