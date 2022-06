POL-PDNR: Entenrettung -> Auch das kann die Polizei Linz am Rhein

London (ots/PRNewswire) - Eine vollständige Sammlung von The Macallan 'Six Pillars' wurde für über 815.000 US-Dollar an einen privaten Sammler verkauft Le Clos, ein weltweit führender Luxus-Lifestyle-Einzelhändler, der sich auf feine Weine und Spirituosen konzentriert, gibt heute den Verkauf eines kompletten Sechsflaschen-Sets von The Macallan in der Lalique Six ...

mehr