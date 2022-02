Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizisten beleidigt

Offenburg (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. Der 21-jährige lief in Begleitung seiner Schwester am gestrigen Abend am Bahnhof Offenburg an einer Streife der Bundespolizei vorbei, blieb kurz stehen und schnippte provokativ eine Zigarettenkippe vor die Füße der Beamten. Nach einer entsprechenden Ansprache hob er die Kippe zwar wieder auf, quittierte dies aber mit wüsten Beschimpfungen. Die darauffolgende polizeiliche Kontrolle quittierte der alkoholisierte Mann mit einer weiteren Beleidigung, bevor er mit einer Anzeige im Gepäck den Heimweg antrat.

