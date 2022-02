Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsche Ausweise sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei heute in den Morgenstunden falsche Ausweispapiere sichergestellt.

Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke, zeigte ein brasilianischer Staatsangehöriger einen portugiesischen Ausweis vor. Bei der Inaugenscheinnahme des Dokuments wurde festgestellt, dass es sich um eine Fälschung handelt. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde zudem ein italienischer Reisepass aufgefunden, bei dem es sich ebenfalls um eine Fälschung handelt. In der polizeilichen Vernehmung gab der 31-Jährige an, beide Ausweise in Paris gekauft zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er zurück nach Frankreich und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

