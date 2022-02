Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter in Untersuchungshaft

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 28-jährigen Spanier bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Zusätzlich wurde er wegen Betrug per Untersuchungshaftbefehl gesucht. Darüber hinaus wurde er von neun weiteren Staatsanwaltschaften, ebenfalls wegen Betrugsdelikten, per Aufenthaltsermittlungen gesucht. Nach richterlicher Vorführung wurde er ins Gefängnis gebracht.

