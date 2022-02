Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigung am Bahnhof Oberkirch/Bundespolizei sucht Zeugen

Oberkirch (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Bahnhof Oberkirch am Bahnsteig zu Gleis 1 zwei der sich dort befindlichen Wartesitze so stark beschädigt, dass diese ausgetauscht werden müssen. Die Schäden wurden heute Morgen festgestellt. Der Tatzeitraum kann auf den 21.02 00:00 Uhr bis zum 22.02 22:15 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zu möglichen Tätern sowie zum genauen Tatzeitpunkt liegen keine vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen im Bahnhof Oberkirch machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

