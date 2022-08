POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag 15.00 Uhr und Donnerstag 06.10 Uhr kam es in der Schulzenstraße in Ditzingen zu einer Unfallflucht. Eine noch unbekannte Person streifte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem Fahrzeug einen VW, der am Ende der Schulzenstraße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Ditzingen, Tel. ...

