Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Schule: Täter erbeuten Süßigkeiten; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Schule im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen eingebrochen. Die Täter waren auf bislang nicht abschließend bekannte Weise in das Gebäude in der Freiherr-vom-Stein-Straße eingestiegen und hatten sich dort auf Beutezug begeben. Anschließend flüchteten sie unerkannt in Richtung Graf-Bernadotte-Platz, wo sich ihre Spur verliert. Die Kasseler Kripo erbittet Zeugenhinweise zu dem Einbruch.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen dem gestrigen Abend, 17:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:00 Uhr. Der Hausmeister hatte den Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand stahlen die Täter verschiedene Süßigkeiten und Getränke aus der Schulmensa sowie eine Trompete. Ob sie darüber hinaus weitere Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell