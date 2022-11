Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Pkw-Einbrecher erbeuten Kleidung, Pakete und eine Gitarre

In der Nacht zu Dienstag, 22.11.2022, brachen Unbekannte in zwei Autos, die auf der Dietkirchenstraße abgestellt waren, ein. Sie entwendeten Jacken, Pakete und eine Gitarre. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand schlugen die Tatverdächtigen, vermutlich in der Zeit von Montag, 21.11.2022, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 22.11.2022, 06:45 Uhr, die Seitenscheiben der beiden Fahrzeuge ein.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zeitraum gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Informiert: Insbesondere in der Vorweihnachtszeit machen sich Diebe auf die Suche nach Fahrzeugen mit potentiellem Diebesgut. Weihnachtsgeschenke und andere Pakete, die offen im Auto liegen, sind für Diebe eine regelrechte Einladung. Lassen sie keine Geschenke, Bekleidung und andere Wertgegenstände im Auto liegen. Weitere Informationen zum Schutz vor Diebstählen aus Pkw finden sie auch auf der Website: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ (D.H)

