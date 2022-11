POL-BN: Bad Godesberg: Einbruch in Bürogebäude - Unbekannter Täter bedroht Zeugen

Bonn (ots) - In der Nacht vom 20.11.2022 - 21.11.2022 brachen unbekannte Täter in ein Restaurant auf der Koblenzer Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Lokal um 01:00 Uhr in der Nacht verschlossen und um 09:00 Uhr wieder geöffnet. In diesem Zeitraum hebelten die unbekannten Täter die Tür des Lokals auf, durchsuchten es und stahlen Bargeld. Von den Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur. Das ...

