Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ausgewichen und vor Zaun geprallt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 20-Jähriger am Montag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Gronauer hatte gegen 18.10 Uhr die Ochtruper Straße in Richtung Eper Straße befahren, als ein 50-Jähriger mit seinem Auto aus der Gartenstraße nach links in die bevorrechtigte Ochtruper Straße einbog. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 20-Jährige dem Auto des Gronauers nach links aus. Er prallte gegen einen Gartenzaun und blieb mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg liegen. Der Leichtverletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

