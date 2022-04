Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher in Gastronomiebetrieb

Stadtlohn (ots)

Bargeld haben Unbekannte in Stadtlohn bei einem Einbruch in eine Gaststätte entwendet. Um in das Gebäude an der Josefstraße zu gelangen, hatten die Täter sich an einem Fenster zu schaffen gemacht. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher die Schränke. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

