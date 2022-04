Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - Bei Kollision schwer verletzt

Vreden-Ellewick (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin am Montag in Vreden-Ellewick bei einem Unfall erlitten. Ein 39-Jähriger hatte gegen 14.55 Uhr eine der Zufahrtsstraßen im Bereich Seerose befahren und wollte an einer Einmündung nach rechts in Richtung Vreden abbiegen. Dabei kam es zur Kollision des Vredeners mit dem von rechts kommenden Fahrzeug der 49-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte die Vredenerin ins Krankenhaus.

