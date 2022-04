Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto kollidiert mit Damwild

Fahrer verletzt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Montagmorgen ein 57 Jahre alter Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Damwild. Der Rosendahler war gegen 05.50 Uhr aus Coesfeld kommend auf der Landesstraße 571 in Richtung Gescher unterwegs, als das ausgewachsene Tier ausgangs einer Waldschneise auf die Straße trat. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

