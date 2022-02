Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Prerow (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots)

Am 19.02.2022, gegen 20:35 Uhr teilte die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Prerow mit. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Haus bereits im Vollbrand. Zur Brandbekämpfung waren 55 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zingst, Prerow, Barth und Pruchten im Einsatz. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das reetgedeckte Haus durch das Feuer komplett zerstört wurde. Zur Brandzeit befanden sich keine Personen im und am Haus, so dass niemand verletzt wurde. Aufgrund der Alleinlage des Brandobjektes bestand keine Gefahr für benachbarte Gebäude. Wie es zum Brand gekommen ist, ist derzeit völlig unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten werden die Ermittler des Kriminaldauerdienstes Stralsund die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Dabei werden sie durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell