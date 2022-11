Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Montagnachmittag (21.11.2022) in Meckenheim einer 62-jährigen Frau die Handtasche geraubt hat. Gegen 16:20 Uhr, die Geschädigte hatte gerade die Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses auf dem Zypressenweg aufgeschlossen, schubste der bislang unbekannte Täter die Frau von hinten, so dass sie zu Boden fiel. Daraufhin entriss der Mann ihr die Handtasche und flüchtete anschließend in Richtung der Tankstelle an der L158.

Der Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 185 cm groß - kräftigere Statur - trug eine schwarze Kapuze an und einen schwarzen Schal

Die 62-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Mögliche Zeugen, die weitere Angaben zum Täter oder zum Tatgeschehen machen könne, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

