Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 26-Jährige bei Unfall schwer verletzt

A 61 Rheinböllen (ots)

Vermutlich weil er mit seinem Navigationsgerät beschäftigt war, kam ein 56-jähriger Fahrer eines Kleintransporters am 19.11.2022 gegen 20:19 Uhr in der Auffahrt Rheinböllen auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Dabei wollte der 56-Jährige von der B 50 kommend auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Am Scheitelpunkt der Zufahrt kam der Mann mit seinem Transporter auf die Gegenspur. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem PKW einer 26-jährigen Frau. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert, der Transporter kippte dabei um und fiel auf die Seite.

Der 56-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Transporter entstand Sachschaden, den die Polizei auf ca. 20.000 Euro schätzt. Der Mann gab an, mit seinem Navigationsgerät beschäftigt gewesen zu sein. Die 26-jährige Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Den Schaden an ihrem PKW schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim und Beamte der Polizeiautobahnstation Mendig im Einsatz sowie Kräfte der Feuerwehren Argenthal und Rheinböllen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme und die Berge- und Reinigungsarbeiten entstand in der Baustelle und auf der Autobahn ein Rückstau von mehreren Kilometern. Die Polizei Gau-Bickelheim ermittelt nun den Unfallhergang.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell