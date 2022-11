Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrt unter Drogeneinfluss beendet - Drogen sichergestellt

Waldlaubersheim (ots)

Bei einem 21-Jährigen Fahrer eines PKW stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 9.11.2022 gegen 15:32 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle Drogeneinfluss fest. Der junge Mann war auf der A 61 in Richtung Süden unterwegs, als ihn eine Zivilstreife an der A 61 bei Waldlaubersheim überprüfte. Da er angab aus Amsterdam zu kommen und dort auch Drogen konsumiert zu haben, wurde ein Vortest zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt, der positiv war. Da auch sein 22-jähriger Beifahrer, der zwischenzeitlich auch mit dem Auto gefahren war, unter Drogeneinfluss stand, mussten beide mit zur Polizeidienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Im PKW der beiden fanden die Beamten dann noch über 80 Gramm an Haschisch, Marihuana und halluzinogenen Pilzen, die die beiden Männer aus den Niederlanden eingeschmuggelt hatten. Diese wurden sichergestellt. Die beiden Männer müssen nun mit entsprechenden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell