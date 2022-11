Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Anhänger kippt auf Autobahn um

A 63 /Alzey (ots)

Ein 68-Jähriger befuhr am 2.11.2022 gegen 17:50 Uhr mit seinem PKW samt Anhänger, welcher ebenfalls mit einem PKW beladen war, die A 63 in Fahrtrichtung Mainz. Kurz vor der Weinheimer Talbrücke platzte am Zugfahrzeug ein Reifen. Das Gespann geriet daraufhin ins Schleudern. Hierdurch schaukelte sich der Anhänger auf und kippte letztendlich mitsamt dem geladenen PKW auf die Seite. Der PKW wurde hierdurch am Heck angehoben, konnte aber noch zum Halten gebracht werden. Die Fahrbahn wurde durch Kratzer im Asphalt beschädigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die A63 musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge mehrfach kurzzeitig voll gesperrt werden. Zur Bergung wurde ein Kranfahrzeug angefordert. Die Feuerwehr band ausgelaufenes Öl ab. Der Anhänger wurde durch den Unfall deformiert. Am geladenen PKW entstand Totalschaden, am Zugfahrzeug ein Heckschaden. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf mindestens 5000 Euro. Zu nennenswerten Rückstaus kam es nicht.

