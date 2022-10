Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sattelzug mit rotem Kipper flüchtet von der Unfallstelle

A 63/Göllheim (ots)

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am 27.10.2022 gegen 12:38 Uhr an der Anschlussstelle Göllheim zur A 63 in Fahrtrichtung Mainz zugetragen hat. Dort befuhr ein 68-Jähriger mit seinem LKW die Autobahn auf der rechten Spur Richtung Mainz. Nach dessen Angaben beachtete die Fahrerin oder der Fahrer eines Sattelzuges, der gerade an der Anschlussstelle Göllheim auf die Autobahn auffahren wollte nicht die Vorfahrt des 68-Jährigen und zog unvermittelt auf die rechte Spur. Der 68-Jährge musste bremsen und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden. Beim Ausweichen kam es allerdings zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 58-Jährigen, der sich gerade neben dem LKW des 68-Jährigen befand. An dessen PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Am LKW des 68-Jährigen entstand kein nennenswerter Schaden. Der auffahrende Sattelzug sei nach dem Unfall jedoch weitergefahren. Es soll sich dabei um einen Sattelzug mit rotem Kipper-Auflieger gehandelt haben. Zeugenhinweise zu diesem Fahrzeug erbittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190

