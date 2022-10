Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auf Fahrbahnteiler geprallt

A 61/Hunsrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 24.10.2022 gegen 09.07 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Im Baustellenbereich zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West kollidierte er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit frontal mit einem Fahrbahnteiler, der im Baustellenbereich aufgestellt war. Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich in eine Klinik gebracht. An seinem PKW entstand vermutlich ein Totalschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Fahrbahnteiler steht noch nicht genau fest. Die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim konnten zudem ermitteln, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Er muss zusätzlich mit einer Strafanzeige rechnen.

