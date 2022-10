POL-VDMZ: 23-Jähriger mit Drogen im Blut und in der Tasche

A 61/Hunsrück (ots) - Bei der Kontrolle eines 20-jährigen PKW-Fahrers am 19.10.2022 gegen 15:30 Uhr an der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West zeigte der junge Mann Anzeichen auf Drogeneinfluss. Ein Vortest verlief positiv und der Mann räumte auch ein, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt. Er musste mit zur Blutentnahme. Ihm drohen nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld ...

