Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Abfahrtskontrollen

A 61/Wonnegau (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim führten am 16.10.2022 kurz vor Ende des Wochenendfahrverbots auf der Rank- und Rastanlage Wonnegau-West und -Ost präventive Abfahrtskontrollen durch. Insgesamt wurden 19 LKW-Führer kontrolliert. In vier Fällen, in denen die Fahrer Atemalkoholwerte von ca. 0,88, 0,91, 2,01 und 2,15 Promille aufwiesen. Den vier Truckern wurde die Abfahrt untersagt bis entsprechend niedrige Werte vorliegen.

