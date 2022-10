Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Klein-LKW landet auf Leitplanke

A 61/Stromberg (ots)

Am 13.10.2022 gegen 00:31 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Klein-LKW die A 61 Richtung Ludwigshafen. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West kollidierte er aus bislang nicht geklärten Gründen alleinbeteiligt mit der Trenneinrichtung, welche in der Baustelle die linke und die rechte Fahrspur trennt Dabei wurde die Trenneinrichtung stark beschädigt, der LKW wurde mit der Heckachse auf die Trenneinrichtung gehoben und ragte mit dem Heck auf die linke Fahrspur der Richtungsfahrbahn Koblenz. Der 49-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am LKW wird der Sachschaden auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrbahnteiler dürfte ebenfalls mehrere tausend Euro betragen. Die A 61 musste für die Absicherungsmaßnahmen, als auch für die spätere Bergung des nicht mehr fahrbereiten LKW in beiden Richtungen kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam aufgrund der Uhrzeit lediglich zu leichtem Rückstau. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

