Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW berühren sich auf B 41

B 41/Gensingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW kam es am 11.10.1022 gegen 15 Uhr auf der B 41 zwischen der Abfahrt Bad Kreuznach der A 61 und der Abfahrt von der B 41 zur L 400. Dort fuhren eine 18-Jährige und ein 29-Jähriger mit ihren PKW aus Richtung Autobahn kommend parallel in Richtung Bad Kreuznach. Dabei verlor die 18-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem PKW des 39-Jährigen. Im Anschluss prallten beide Fahrzeuge in die rechte Schutzplanke. Die Fahrzeuge kamen danach im Ausfahrtsbereich in Richtung L 400 zum Stehen. Der 39-Jährige und seine 38-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die 18-Jährige und ihre 54-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Am PKW der 18-Jähigen wird der Schaden auf ca. 6000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die die Ausfahrt zur L 400 für ca. 45 min gesperrt werden. Hierfür hatten die eingesetzten Polizeikräfte neben dem Streifenwagen zu Absicherung selbst auch Warnbaken und Blinklichter aufgestellt. Dennoch fuhren ein 32-Jähriger und ein 37-Jähriger mit ihren PKW durch die Absperrung und wollten weiter zur L 400. Sie wurden angehalten und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Auf Ansprache zeigte sich der 32-Jährige im Gegensatz zu dem 37-Jährigen uneinsichtig. Beide müssen mit einem Bußgeld rechnen.

