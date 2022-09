Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Frau sexuell Belästigt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Sonntag (25. September 2022) parkte eine junge Frau gegen 4:15 Uhr ihr Auto an der Ecke von Dreikönigenstraße und Lindenstraße. Als sie ausstieg, näherte sich ein Mann, bedrängte sie und berührte sie in schamverletzender Weise. Die Krefelderin konnte sich in ihr Auto zurückziehen und die Polizei informieren. Der Mann flüchtete auf einem schwarzen Fahrrad über die Lindenstraße in Richtung Roßstraße.

Der Täter ist 23 bis 24 Jahre alt, hat eine dickliche Statur, ein "osteuropäisches Erscheinungsbild", spricht nur gebrochen Deutsch und hat einen beschädigten oder fehlenden Frontzahn. Er trug eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt mit einem "Louis Vuitton"-Schriftzug auf dem Rücken.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (334)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell