Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baackeshof: Radfahrer bei Unfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntagmittag (25. September 2022) war ein 44-jähriger Radfahrer auf der St.-Töniser Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe des SWK-Gebäudes verengte sich die Fahrbahn aufgrund einer dortigen Baustelle. Als er in die Engstelle einfuhr, überholte ihn ein dunkelgrüner Kleinwagen mit Krefelder Kennzeichen und touchierte ihn am Bein. Durch den Zusammenstoß stürzte der 44-Jährige zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Er kam später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (333)

