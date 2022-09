POL-KR: Stadtmitte: Täter entwendet Rollstuhlfahrer Smartphone

Krefeld (ots) - Am Dienstag (20. September 2022) gegen 20 Uhr kam es an der Kreuzung Sternstraße/Weggenhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrollern. Einer von ihnen hatte den linken Blinker an, zog dann aber nach rechts. Deshalb stieß er mit dem zweiten Roller zusammen, der gerade rechts an ihm vorbeifahren wollte. Beide Fahrzeuge kamen mitsamt der ...

mehr