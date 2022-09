Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Unfallflucht mit gestohlenem Kennzeichen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (20. September 2022) gegen 20 Uhr kam es an der Kreuzung Sternstraße/Weggenhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrollern. Einer von ihnen hatte den linken Blinker an, zog dann aber nach rechts. Deshalb stieß er mit dem zweiten Roller zusammen, der gerade rechts an ihm vorbeifahren wollte. Beide Fahrzeuge kamen mitsamt der beiden Fahrer und einem Sozius zu Fall. Als der leicht verletzte Fahrer des hinteren Rollers die Polizei rief, flüchteten die beiden Männer, die auf dem vorderen Fahrzeug gesessen hatten, zu Fuß in Richtung Oranierring.

Die Polizei stellte dann vor Ort fest: Das Kennzeichen an dem zurückgelassenen Roller war zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Der Unfallbeteiligte beschrieb den flüchtigen Rollerfahrer als circa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß, von westeuropäischem Aussehen und schlanker Statur, bekleidet mit dunkler Hose, weißem Pullover und Motorradhelm. Den Sozius schätzte er ebenfalls auf circa 18 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild und ist schlank. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einem schwarzen Pullover und einem Motorradhelm.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(328)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell