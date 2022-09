Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Bereits am Freitag (16. September 2022) war ein 50-jähriger Ford-Fahrer auf dem Westwall in Richtung Südwall unterwegs. Gegen 18 Uhr fuhr plötzlich ein Radfahrer aus der Lindenstraße kommend in die linke Fahrzeugseite des Krefelders. Es entstand Sachschaden. Der 50-Jährige stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mannes. Dieser gab an, nicht verletzt zu sein. Als der Autofahrer die Polizei informierte, flüchtete der Radfahrer in unbekannte Richtung.

Der Täter ist 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat kurze blonde Haare sowie einen kurzen Bart. Er trug eine beige Jeans, einen weißen Pullover, Sportschuhe und einen Verband am linken Handgelenk.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (326)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell