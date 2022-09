Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baackeshof: Smartphones gestohlen - Täter flüchtig

Krefeld (ots)

Am Montag (19. September 2022) gegen 18 Uhr empfing der Besitzer von vier Smartphones einen potenziellen Käufer in seiner Wohnung auf dem Baackesweg. Zuvor hatte er die neuesten Smartphone-Modelle bei eBay zum Verkauf angeboten. Dort hatte er sich mit einem Interessenten darauf geeinigt, dass der sich die Geräte persönlich anschauen darf.

Der Mann kam zu dem Verkäufer in die Wohnung und sah sich die vier Handys an. Dann telefonierte er kurz außerhalb der Wohnung. Er kam nach ein paar Minuten wieder, griff sich die beiden wertvollsten Geräte und rannte aus der Wohnung.

Der Eigentümer verfolgte den Mann, konnte aber nur noch sehen, dass dieser in einen grauen Renault Twingo stieg und mit drei weiteren Männern wegfuhr.

Beschreiben konnte der Besitzer den Täter als circa 1,90 Meter groß und 20 Jahre alt, dunkelhäutig, von schmaler Statur, mit blauem Basecap und grünem Trainingsanzug bekleidet.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(325)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell