Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Sondereinsatz gegen Drogenkriminalität

Krefeld (ots)

Am Dienstag (20. September 2022) ist die Polizei Krefeld erneut im Rahmen des Präsenzkonzepts Innenstadt gegen Drogenkriminalität vorgegangen.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag diesmal im Bereich der südlichen Innenstadt, also des Südwalls, der Petersstraße, Hansastraße und des Max-Petermann-Platzes. Hier haben Beamte in der Zeit von 10 bis 23:45 Uhr entsprechende Kontrollen durchgeführt. Im Bereich Petersstraße/Südwall wurden Drogen konfisziert und Platzverweise ausgesprochen. Diverse Strafanzeigen wurden wegen des Besitzes sowie Handels von und mit Drogen geschrieben. Auch die Trinkerszene rund um das Hansazentrum wurde kontrolliert; zwei Männer wurden festgenommen; gegen sie lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Die Polizei wird auch künftig weitere Fahndungs- und Bekämpfungsmaßnahmen in der Drogenszene im gesamten Stadtgebiet durchführen. (327)

