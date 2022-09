Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tankbetrug

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 10.09.2022, in der Zeit von 23:40 Uhr bis 23:45 Uhr, befuhr ein schwarzer Pkw BMW, besetzt mit zwei Personen, mit Kennzeichen aus dem Kreis Warendorf (WAF) eine Tankstelle an der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln und wurde durch den Beifahrer betankt. Nach dem Tankvorgang entfernte sich der Pkw mit den beiden Personen ohne zu Bezahlen in Fahrtrichtung Engern. Die Kennzeichen sind für ein anderes Kraftfahrzeug ausgegeben. Der Schaden liegt im höheren zweistelligen Euro-Betrag.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell